GF Vip 5, Giulia Salemi a cena con i genitori di Pierpaolo: pace fatta? (Di lunedì 26 luglio 2021) Non è un mistero per nessuno che Giulia Salemi inizialmente non sia stata molto ben accolta dalla famiglia di Pierpaolo Pretelli. I genitori del fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 5, infatti, erano molto prevenuti su di lei e non di rado hanno specificato di preferire la prima fiamma del figlio nella Casa di Cinecittà, ovvero Elisabetta Gregoraci, di dieci anni più grande di lui, che tuttavia non ha mai ricambiato fino in fono il suo interesse. Giulia Salemi a cena con i suoceri: i genitori di Pierpaolo Pretelli ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 luglio 2021) Non è un mistero per nessuno cheinizialmente non sia stata molto ben accolta dalla famiglia diPretelli. Idel fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 5, infatti, erano molto prevenuti su di lei e non di rado hanno specificato di preferire la prima fiamma del figlio nella Casa di Cinecittà, ovvero Elisabetta Gregoraci, di dieci anni più grande di lui, che tuttavia non ha mai ricambiato fino in fono il suo interesse.con i suoceri: idiPretelli ...

Advertising

immensamenteg : RT @SaraSanfi: Apprezzo l'autocontrollo delle bambine d'avanti a Giulia io sarei collassata forse è per questo che non mi avvicino ai vip #… - SaraSanfi : Apprezzo l'autocontrollo delle bambine d'avanti a Giulia io sarei collassata forse è per questo che non mi avvicino… - GCugini : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi rompe il silenzio sul figlio di Pierpaolo Pretelli - Novella_2000 : Giulia Salemi a cena con i “suoceri” dopo le polemiche al GF Vip (VIDEO) #prelemi - ssonofalsa : @flydownbaby_ Giulia De Lellis (GF VIP 2) -