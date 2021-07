Federico Rossi di Benji & Fede in quarantena: “Diffidate un po’ dai tamponi rapidi”. Il racconto del cantante positivo al Covid (Di lunedì 26 luglio 2021) Federico Rossi, ex del duo Benji & Fede nonché ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ha spiegato tramite Instagram stories di essere in quarantena. Sebbene non abbia detto esplicitamente di essere positivo al Covid, i fan sono preoccupati. Dopo aver spiegato di non avere sintomi, il 27enne ha lanciato un appello: “Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”. Parole che lasciano intendere come ad attestare la sua positività al virus sia stato proprio un test più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021), ex del duononché ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ha spiegato tramite Instagram stories di essere in. Sebbene non abbia detto esplicitamente di essereal, i fan sono preoccupati. Dopo aver spiegato di non avere sintomi, il 27enne ha lanciato un appello: “un po’ dai, fate sempre il molecolare”. Parole che lasciano intendere come ad attestare la sua positività al virus sia stato proprio un test più ...

