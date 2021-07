Estensione green pass | da alcuni lavoratori ai mezzi pubblici | cosa può cambiare

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 26 luglio 2021) 6 agosto. È il giorno in cui entrerà in vigore quella che sarà una primadel. Sono rimasti, però, al di fuori limitazioni per contesti come ad esempio i trasporti in genere. Il fronte, però, non è chiuso, tenuto conto che l'azione della variante Delta pare destinata a proseguire. L'arma di contrasto più efficace resta la vaccinazione e non è un mistero che, al momento, ci sia la speranza che l'delpossa diventare una sorta di incentivo per vaccinarsi a quanti non l'abbiano ancora mai fatto....