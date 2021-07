Entrano in un negozio vestiti da Spiderman, Superman e Ali G e iniziano a picchiare tutti: cinque arresti (Di lunedì 26 luglio 2021) Una rissa violenta conclusa con 5 arresti. Siamo a Clapham, Londra, in un negozio Asda. cinque uomini tra i quali tre vestiti da Spider-Man, Batman e Ali G, hanno iniziato a picchiare con calci e pugni una donna parte dello staff. Poi si sono lanciati contro le persone che si trovavano nel negozio. I feriti, scrive il Mirror, sono 6 compresa una ragazza di 20 anni che è stata portata in ospedale. Gli agenti sono arrivati sul posto alle 22:40 del 22 luglio. In un video diffuso in rete si vede la violenza della rissa con diverse persone stese a terra: “Un gruppo di teppisti attacca il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Una rissa violenta conclusa con 5. Siamo a Clapham, Londra, in unAsda.uomini tra i quali treda Spider-Man, Batman e Ali G, hanno iniziato acon calci e pugni una donna parte dello staff. Poi si sono lanciati contro le persone che si trovavano nel. I feriti, scrive il Mirror, sono 6 compresa una ragazza di 20 anni che è stata portata in ospedale. Gli agenti sono arrivati sul posto alle 22:40 del 22 luglio. In un video diffuso in rete si vede la violenza della rissa con diverse persone stese a terra: “Un gruppo di teppisti attacca il ...

