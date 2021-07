Death Stranding | la reazione dei giocatori è cambiata dopo la pandemia da COVID-19

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding

Tra questi c'è anche Hideo Kojima : il creatore di Metal Gear Solid eapprezza il formato fisico, anche se pensa che questi prima o poi scompariranno in favore del digitale. ...ha venduto oltre cinque milioni di copie tra console e PC, secondo quanto dichiarato da Jay Boor di Kojima Producitions ai microfoni di GamesIndustry. I numeri condivisi lo scorso ...In questo periodo, soprattutto anche a causa della pandemia da Coronavirus, i giochi digitali sono i più scelti dai giocatori: oltre a questo, anche console next-gen come PlayStation 5 Digital Edition ...Anche per questo motivo, il capo del publishing del team, Jay Boor, si è definito ottimista sulle possibili performance di vendita di Death Stranding: Director’s Cut su PS5, … | Notizie giochi PlaySta ...