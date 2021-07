D’Amato: Lazio in zona gialla da escludere (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “Escludo il Lazio in zona gialla perchè siamo molto lontani dai parametri della zona gialla e anche il livello oggi dell’occupazione di posti letto e di terapie intensive è un livello 10-12 volte inferiore rispetto al target nazionale che è stato dato.” “Sicuramente bisogna correre con la vaccinazione. Noi siamo la prima regione italiana a raggiungere l’obiettivo del 70% di vaccinati con doppia dose l’8 di agosto. Entro la fine di agosto raggiungeremo l’80%”. Cosi l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato, a margine di un evento per la la consegna ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “Escludo ilinperchè siamo molto lontani dai parametri dellae anche il livello oggi dell’occupazione di posti letto e di terapie intensive è un livello 10-12 volte inferiore rispetto al target nazionale che è stato dato.” “Sicuramente bisogna correre con la vaccinazione. Noi siamo la prima regione italiana a raggiungere l’obiettivo del 70% di vaccinati con doppia dose l’8 di agosto. Entro la fine di agosto raggiungeremo l’80%”. Cosi l’assessore alla Sanità della regioneAlessio, a margine di un evento per la la consegna ...

