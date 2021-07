Covid, effetto no vax. Liliana Segre: 'Paragonare i vaccini alla Shoa è una follia' (Di lunedì 26 luglio 2021) Liliana Segre irrompe sulle manifestazioni contro il Green pass. I paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono ' follie , gesti in cui il cattivo gusto si ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021)irrompe sulle manifestazioni contro il Green pass. I paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni suisono ' follie , gesti in cui il cattivo gusto si ...

