Controlli Green Pass, arriva l'app che lo legge: ecco chi può usarla (Di lunedì 26 luglio 2021) L'estensione del Green Pass, a partire dal 6 agosto, imporrà a diverse attività di dover controllare chi vi accede. Il requisito è avere una certificazione verde valida. L'autenticità del Qr code che racchiude i dati sarà verificabile attraverso la nuova app Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute. Sarà, dunque, sufficiente uno smartphone per la verifica. Verifica C19, nuova app per il Green Pass Ma come funziona l'app Verifica C19? Il principio è molto semplice. Ha un'interfaccia molto intuitiva in cui è presente una schermata iniziale che, in maniera evidente, riporta un link interno indicato dalla scritta ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 luglio 2021) L'estensione del, a partire dal 6 agosto, imporrà a diverse attività di dover controllare chi vi accede. Il requisito è avere una certificazione verde valida. L'autenticità del Qr code che racchiude i dati sarà verificabile attraverso la nuova app Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute. Sarà, dunque, sufficiente uno smartphone per la verifica. Verifica C19, nuova app per ilMa come funziona l'app Verifica C19? Il principio è molto semplice. Ha un'interfaccia molto intuitiva in cui è presente una schermata iniziale che, in maniera evidente, riporta un link interno indicato dalla scritta ...

SkyTG24 : Green Pass, arriva l’app per i controlli: ecco come funziona. Sanzioni fino a mille euro - fanpage : Multe fino a 1000 euro per chi non rispetterà le regole. - GiovannaDiTroia : #GreenPass, arriva l’#app per i controlli e le sanzioni: come funziona - rosarioT1970 : RT @5stecche: Sul Green Pass sapete come la penso: sono favorevole anche per i ristoranti. Trovo giusto che i controlli non siano a carico… - ilpazientezero : RT @p41_n4: Gestori bar e ristoranti non titolai ai controlli, perché NON SONO pubblici ufficiali -