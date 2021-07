Calendario fiscale 2021 riscritto dal Decreto Sostegni bis: come cambia, data per data (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Decreto Sostegni bis riscrive il Calendario fiscale 2021. Con la conversione del Sostegni bis nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, viene pubblicato in Gazzetta il testo aggiornato con le centinaia di emendamenti approvati, alcuni dei quali gettano nuova luce sugli adempimenti fiscali di partite Iva e contribuenti. Abbiamo già scritto della proroga della riscossione cartelle e stop pignoramenti inseriti nel Decreto Lavoro, il cui testo è confluito nel Sostegni bis abrogando di fatto il Decreto in questione. La notifica ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilbis riscrive il. Con la conversione delbis nella Legge 23 luglio, n. 106, viene pubblicato in Gazzetta il testo aggiornato con le centinaia di emendamenti approvati, alcuni dei quali gettano nuova luce sugli adempimenti fiscali di partite Iva e contribuenti. Abbiamo già scritto della proroga della riscossione cartelle e stop pignoramenti inseriti nelLavoro, il cui testo è confluito nelbis abrogando di fatto ilin questione. La notifica ...

