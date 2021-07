Basket | Tokyo 2020 | risultati e classifiche

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ie ledei gironi del torneo olimpico diin svolgimento a, Giappone. Dal 25 luglio all’8 agosto la palla a spicchi sarà protagonista nella Terra del Sol Levante. Presenti anche gli azzurri di coach Meo Sacchetti, sopravvissuti al Preolimpico di Belgrado e alla finale contro i padroni di casa della Serbia. La competizione sarà agguerrita, con gli Stati Uniti guidati da coach Popovich vogliosi di riscattare la pessima figura al Mondiale. Mondiale vinto nel 2019 dalla Spagna, presente invece anche la Slovenia campione d’Europa nel 2017. Da non sottovalutare, infine, la potenza di fuoco di ...

Proprio adesso che sono iniziate le Olimpiadi di, l'inaugurazione è stata il 23 Luglio e le ... ore 01:30: Skateboard - Street femminile; ore 02:00: Canottaggio, nuoto, boxe; ore 07:00:3 ...COL GIAPPONE L'Italia di Capobianco di3x3 viene sconfitta dal Giappone 22 - 10. Il ...40 TENNIS, FOGNINI AGLI OTTAVI Fabio Fognini approda agli ottavi di finale del torneo di tennis di. L'...Continuano le Olimpiadi (diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai)! che sono partite benissimo per l'Italia che ha conquistato ...Altra sconfitta per le Azzurre, che hanno perso contro le padrone di casa del Giappone col punteggio di 22-10 nella prima delle due partite in programma oggi all’Aomi Urban Sports Park.