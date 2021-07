Amministrative | Iuliano Pd | “Vogliamo una Benevento digitale”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vittoria, candidata alle prossimedinella lista del Partito Democratico, con la presenza del candidato sindaco Luigi Diego Perifano, organizza un incontro martedì 27 luglio alle ore 19.00 presso Palazzo Paolo V, sul tema dell’informatica e delle sue applicazioni nel mondo del sociale e dell’istruzione. Interverranno associazioni ed esperti del settore tecnologico per pianificare future strategie e progettualità condivise. Vittoriacosì spiega l’obiettivo dell’incontro: “Come anticipato dal candidato sindaco Luigi Diego ...

...candidatura in tandem a sostegno di Luigi Diego Perifano per l'assalto alle prossime... il si della Marcantonio che segue di qualche gioirno quello di un'altra donna, Vittoria, ...Lo afferma Vittoria, ingegnere elettronico per l'automazione e le telecomunicazioni, candidata nella lista del Partito Democratico alle prossime elezionia sostegno del ...