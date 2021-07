X Factor 2021 quando inizia, giudici Italia, casting della quindicesima edizione (Di domenica 25 luglio 2021) X Factor 2021 quando inizia, giudici Italia, ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 25 luglio 2021) X, ...

fladig : Quest'anno le ONG in mare son poche. Eppure, le persone sono partite, in fuga dalle violenze della Libia. Il pull… - infoitcultura : X Factor 2021, il primo teaser: si parte il 16 settembre con Ludovico Tersigni - infoitcultura : X Factor 2021: quando inizia il talent show. Che quest'anno dà l'addio alle categorie - infoitcultura : X Factor 2021: giudici, quando inizia e dove vederlo. Ecco il primo teaser della nuova stagione - infoitcultura : “X Factor 2021”: nuova stagione al via il 16 settembre -