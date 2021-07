Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Piemonte: metà popolazione ha completato il ciclo #covidpiemonte - zazoomblog : Vaccini Piemonte: metà popolazione ha completato il ciclo - #Vaccini #Piemonte: #popolazione - _CarlottaMiller : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Piemonte: metà popolazione ha completato il ciclo #covidpiemonte - trimpa48 : RT @szampa56: Il #greenpass comincia a produrre gli effetti immaginati: in Piemonte raddoppiano prenotazioni, Lombardia boom di vaccini, Ve… -

commenta Sono oltre due milioni i piemontesi che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, dopo avere osservato ...ALESSANDRIA - Sono 28.837 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 18). A 21.316 è stata somministrata la seconda dose. Con questo risultato hanno completato il ciclo ...Ha annunciato un provvedimento che permetterà ai cittadini di fare i tamponi a prezzo calmierato, in modo che chi non può vaccinarsi per diverse ragioni riesca a ottenere il certificato verde ...Sono 28.837 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A ...