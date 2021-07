Ultime Notizie Roma del 25-07-2021 ore 20:10 (Di domenica 25 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ultimo miglio per l’immunità di gregge contro il covid in Italia entro luglio arriveremo al 60% della popolazione vaccinabile e vaccinata ha detto il commissario figliolo l’obiettivo del 80% per settembre a un vasto alle regioni che chiedono di responsabile della campagna assicura che stanno arrivando ora in modo regolare in settimana il governo affronta i nodi scuola e trasporti collegati al Green past stabili dati dell’epidemia sono 4743 nuovi casi nelle Ultime 24 ore 7 le vittime mentre il tasso di positività sala 2 7 % come le terapie Intensive tre bronzi per l’Italia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ultimo miglio per l’immunità di gregge contro il covid in Italia entro luglio arriveremo al 60% della popolazione vaccinabile e vaccinata ha detto il commissario figliolo l’obiettivo del 80% per settembre a un vasto alle regioni che chiedono di responsabile della campagna assicura che stanno arrivando ora in modo regolare in settimana il governo affronta i nodi scuola e trasporti collegati al Green past stabili dati dell’epidemia sono 4743 nuovi casi nelle24 ore 7 le vittime mentre il tasso di positività sala 2 7 % come le terapie Intensive tre bronzi per l’Italia ...

