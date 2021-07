(Di domenica 25 luglio 2021) Luceverdema trovati dalla redazione si mantiene complessivamente regolare ilsulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare restano disagi sul tratto Urbano dellana dove per un incendio in un’area adiacente la sede autostradale si sono formate code tra l’uscita di via Filippo Fiorentini e lo svincolo di Tor Cervara in direzione del raccordo tutto regolare sulla A1Napoli già appena andata da un incidente incidente avvenuto trasud e Valmontone in direzione di Napoli spostamenti penalizzati dal vento forte che sta interessando gran parte dell’Inter nun ...

Advertising

sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma - Napoli AV, direzione Napoli: dalle ore 17.00 traffico ferroviario tor… - CCISS_Ministero : A25 Torano-Pescara traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Casauria-Torre De' Passeri (Km 84,8) e A25 Svinco… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Roma-Teramo ?????? Code all'altezza della Barriera Di Roma Est > Roma #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???? Traffico regolare tra il bivio A1-Var e #BAdia verso Roma #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-07-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL...E CODE IN VIA CASILINA NELLA LOCALITA' LAGHETTO ALL'ALTEZZA DI VIA ACQUA FELICE DIREZIONE...Luceverdementre mandati dalla redazione Buon pomeriggio ancora Buona domenica fa colregistrato sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari la polizia locale Ci ...Il servizio di informazione messo a punto da Autostrade per l'Italia nell'ambito del piano cantieri per la Liguria.(AGR) Un incidente sul Ponte della Scafa ha paralizzato la zona sud del Comune di Fiumicino. Un’ulteriore dimostrazione che è necessario realizzare, in tempi brevi, un nuovo collegamento viario tra il ...