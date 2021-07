Traffico Roma del 25-07-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 luglio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio si mantiene regolare ilsulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolare ma ci sono difficoltà sulla A1-napoli un incidente se sta provocando code per 4 km trasud e Valmontone in direzione di Napoli Ci sono code per 6 km in direzione della capitale si tratta in questo caso di curiosi penalizzati dal vento forte che sta interessando gran parte dell’internal capitolino lo terrò invito la massima prudenza nella guida alla Montagnola la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Pico della Mirandola a causa della caduta di ...