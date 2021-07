Traffico Roma del 25-07-2021 ore 15:30 (Di domenica 25 luglio 2021) Luceverde Roma ma trovati dalla redazione Buon pomeriggio non ci sono novità valori di Traffico decisamente bassi quelli registrati sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione su raccordo e consolari a Trieste ricordiamo la chiusura da ieri di largo Somalia causa di una voragine che si è aperta lungo la sede stradale chiuso quindi un breve tratto di viale Somalia in direzione di piazza Gondar le deviazioni in via di Villa Chigi trasporto pubblico chiusa per lavori la ferrovia regionale Roma-civitacastellana-viterbo si tratta di interventi all’infrastruttura nella stazione di Acqua acetosa la circolazione sospesa tra le stazioni di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) Luceverdema trovati dalla redazione Buon pomeriggio non ci sono novità valori didecisamente bassi quelli registrati sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione su raccordo e consolari a Trieste ricordiamo la chiusura da ieri di largo Somalia causa di una voragine che si è aperta lungo la sede stradale chiuso quindi un breve tratto di viale Somalia in direzione di piazza Gondar le deviazioni in via di Villa Chigi trasporto pubblico chiusa per lavori la ferrovia regionale-civitacastellana-viterbo si tratta di interventi all’infrastruttura nella stazione di Acqua acetosa la circolazione sospesa tra le stazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 07 - 2021 ore 13:30 ... CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VIA BADINO SEMPRE A TERRACINA, SI STA IN CODA ALTEZZA PORTO BADINO IN DIREZIONE DI SAN FELICE CIRCEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, ...

Traffico Roma del 25 - 07 - 2021 ore 13:30 ...africano momentanea chiusura su largo Somalia a causa di una voragine prudenza Dunque per il divieto di transito in direzione di piazza Gondar maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito Roma ...

