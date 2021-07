Traffico Roma del 25-07-2021 ore 12:30 (Di domenica 25 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno è ancora buona domenica dalla redazione Traffico regolare sulle Grande Raccordo Anulare sulle principali vie di comunicazione della capitale prudenza per il vento forte segnalato sulla A12 Roma Civitavecchia è lungo la diramazione Roma Sud agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 brevi rallentamenti In quest’ultima ora sulla strada statale 148 Pontina ma senza altri disagi tra Tor de’ Cenci a Pratica di Mare verso Pomezia lavori di manutenzione sul viadotto della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno è ancora buona domenica dalla redazioneregolare sulle Grande Raccordo Anulare sulle principali vie di comunicazione della capitale prudenza per il vento forte segnalato sulla A12Civitavecchia è lungo la diramazioneSud agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 brevi rallentamenti In quest’ultima ora sulla strada statale 148 Pontina ma senza altri disagi tra Tor de’ Cenci a Pratica di Mare verso Pomezia lavori di manutenzione sul viadotto della ...

