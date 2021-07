Sui giornali il processo ai No Green pass. Intanto i No Tav spaccano tutto e nessuno ne parla… (Di domenica 25 luglio 2021) Il giorno dopo il “No Green pass day” sulla grande stampa italiana è tutto un coro di disapprovazione e di commenti allarmistici, con la “Stampa” che vince il premio disinformazione spacciando per No Vax una mobilitazione che era tutto tranne che negazionista, con un titolo sul “virus del negazionismo”. Un po’ tutti, con la scesa in campo dei soliti partigiani dell’Anpi, hanno stigmatizzato quegli episodi minimi di tensione che si sono verificati a Roma e Pescara e la presenza dei “fascisti” di Forza Nuova e CasaPound in un popolo di arrabbiati per le misure del governo che era assolutamente trasversale. Tutti i giornale ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 luglio 2021) Il giorno dopo il “Noday” sulla grande stampa italiana èun coro di disapprovazione e di commenti allarmistici, con la “Stampa” che vince il premio disinformazione spacciando per No Vax una mobilitazione che eratranne che negazionista, con un titolo sul “virus del negazionismo”. Un po’ tutti, con la scesa in campo dei soliti partigiani dell’Anpi, hanno stigmatizzato quegli episodi minimi di tensione che si sono verificati a Roma e Pescara e la presenza dei “fascisti” di Forza Nuova e CasaPound in un popolo di arrabbiati per le misure del governo che era assolutamente trasversale. Tutti i giornale ...

