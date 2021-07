Saúl Craviotto | portabandiera della Spagna | ha partecipato a Masterchef

Leggi su novella2000

(Di domenica 25 luglio 2021)vincitore dinel 2017 Non solo ildel Marocco, anche lo spagnoloha attirato l’attenzione del web. L’affascinante sportivo, non tutti sanno, ma in passato è stato uno dei protagonistiversione iberica di, la versione dedicata ai Vip, per intenderci. Siamo andati a consultare il suo profilo L'articolo proviene da Novella 2000.