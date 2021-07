Ronzulli (FI): introdurre obbligo vaccino per docenti. Settembre è dietro l’angolo (Di domenica 25 luglio 2021) "Anche il generale Figliuolo conferma l'esigenza che tutto il personale scolastico sia vaccinato. La scuola deve essere messa in sicurezza e il vaccino è la chiave perché ciò avvenga, così da garantire che le lezioni si svolgano in presenza e scongiurare il ritorno della didattica a distanza". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) "Anche il generale Figliuolo conferma l'esigenza che tutto il personale scolastico sia vaccinato. La scuola deve essere messa in sicurezza e ilè la chiave perché ciò avvenga, così da garantire che le lezioni si svolgano in presenza e scongiurare il ritorno della didattica a distanza". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia. L'articolo .

