Post Trauma è un nuovo horror psicologico sulle orme di Silent Hill

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 luglio 2021)è considerato da tempo una delle migliori seriepsicologiche mai create nel mondo videoludico. Non è un caso che molti titolimoderni scelgano di tratte ispirazione da questa leggendaria serie di Konami. Questo è il caso di The Medium, Deadly Premonition, The Evil Within e, da oggi, anche di, untitolo indipendente attualmente in sviluppo. Lo sviluppatore occupato nella realizzazione del progetto ha annunciato il titolo su Twitter, sostenendo inoltre di aver abbandonato il suo lavoro per rincorrere questo sogno. Viene anche ...