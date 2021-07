Polveri sottili, un tavolo tra enti per concertare azioni comuni (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Martedì 27 luglio, alle ore 11, presso il Piccolo Teatro Libertà si terrà una conferenza alla presenza della stampa e delle associazioni ambientaliste sul tema: “La qualità dell’area nella città di Benevento. Analisi, Ricerche e prospettive di lavoro. Primo report sulle attività svolte”. L’incontro è stato organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento per fare il punto della situazione sulla problematica che investe l’inquinamento atmosferico della città. Alla conferenza parteciperanno i vertici di diverse istituzioni territoriali, che a vario titolo operano in questo campo e che a breve, su iniziativa del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Martedì 27 luglio, alle ore 11, presso il Piccolo Teatro Libertà si terrà una conferenza alla presenza della stampa e delle associambientaliste sul tema: “La qualità dell’area nella città di Benevento. Analisi, Ricerche e prospettive di lavoro. Primo report sulle attività svolte”. L’incontro è stato organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento per fare il punto della situazione sulla problematica che investe l’inquinamento atmosferico della città. Alla conferenza parteciperanno i vertici di diverse istituzioni territoriali, che a vario titolo operano in questo campo e che a breve, su iniziativa del ...

anteprima24 : ** Polveri sottili, un tavolo tra enti per concertare azioni comuni ** - TV7Benevento : Polveri sottili, un tavolo tra enti per concertare azioni comuni. Martedì conferenza stampa... - marioferrari22 : #MeteoSordio del 25.7.21 - 8:00 Temp. 23.6°C Radiazione solare 59.0 UV 0.0 Polveri sottili 29.0µg/m³ Pioggia 0.00 m… - Ro75224242789 : No, scusate, si parla di eliminare i diesel alle conferenze sul clima ma posso essere d'accordo che il diesel nelle… - Riccardoelvisi : RT @europaverde_it: Il benzopirene, le polveri sottili rappresentano un problema. Non lanciamo allora segnali di paura quando si parla di #… -