LIVE Motocross MXGP | GP Repubblica Ceca in DIRETTA | inizia gara-2 Cairoli in fuga!

(Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Prado si è fatto superare e staccare da Seewer, che dunque diventa il principale inseguitore di, staccato di meno di 3?. Gajser sconsolato ai box. 16.22 Nel frattempo anche Febvre sta disputando una-2 molto sottotono ed è solamente 13°, dunque perquestapotrebbe essere una vera miniera d’oro. 16.21 ATTENZIONE PROBLEMA PER GAJSER!! CHE COLPO PER IL MONDIALE! Lo sloveno precipita in fondo, è tutto riaperto! 16.19 Gajser passa all’esterno Coldenhoff e si prende la quarta piazza, ancora sesto Monticelli che ha grande margine su Simpson ...

Diretta Motocross: streaming video Rai, orario e vincitore delle gare a Loket, per il Gran premio della Repubblica Ceca 2021, oggi 25 luglio 2021.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Ore 13,50 - PRADO c'è! Grande prova dello spagnolo su una perfetta KTM. L'iberico rintuzza gli attacchi di Gajser chiudendo in crescendo. Sloveno a mezzo secondo, ...