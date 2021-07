Incredibile Simone Biles | commette un errore alle Olimpiadi e ora trema!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Simone

Corriere dello Sport.it

TOKYO (Giappone) - Anche la migliore al mondo può sbagliare ed è successo alla fuoriclasse della ginnastica mondialeBiles . La stella statunitense ha commesso un errore madornale: dopo un salto è ricaduta fuori dal tappetto. Questo non ha permesso agli Stati Uniti di dominare le qualificazioni a squadre di ...Sugli scudiFontecchio , autore di 24 punti (18 quelli di Danilo Gallinari e Stefano Tonut )., la prima vittoria così da capitano è clamoroso, sensazione stupenda. Siamo venuti ...Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, a Ricadi torna a risplendere il teatro con Avvistamenti Teatrali. La V edizione della rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, ideata e diretta ...Thomas Ceccon è in semifinale dei 100 metri dorso, e lo fa in grandissimo stile. La sua batteria, la quinta, è la più veloce in assoluto e il vicentino strappa anche il secondo tempo assoluto dietro s ...