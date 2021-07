In piazza contro il green pass, il sindaco Gori: “Idea malata di libertà” (Di domenica 25 luglio 2021) Bergamo. Nel pomeriggio di sabato duemila persone (secondo la Questura) si sono date appuntamento in piazza Dante, fuori dalla Procura di Bergamo, per protestare contro il vaccino anti-Covid e il green pass imposto dal Governo a partire dal 6 agosto. Sul palazzo della Procura sono stati affissi cartelli con slogan come “No al vaccismo”, alcuni accompagnati dai simboli nazisti. La mobilitazione, non autorizzata dalla Questura, si è poi spostata di pochi metri, in piazza Matteotti, dove ha sede il Comune. Qui i manifestanti hanno inveito contro il sindaco Giorgio ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) Bergamo. Nel pomeriggio di sabato duemila persone (secondo la Questura) si sono date appuntamento inDante, fuori dalla Procura di Bergamo, per protestareil vaccino anti-Covid e ilimposto dal Governo a partire dal 6 agosto. Sul palazzo della Procura sono stati affissi cartelli con slogan come “No al vaccismo”, alcuni accompagnati dai simboli nazisti. La mobilitazione, non autorizzata dalla Questura, si è poi spostata di pochi metri, inMatteotti, dove ha sede il Comune. Qui i manifestanti hanno inveitoilGiorgio ...

Advertising

davidefaraone : Sembra di essere tornati ai tempi in cui i ministri di Rifondazione Comunista e del Pdci di Diliberto votavano in C… - MediasetTgcom24 : Da Roma a Milano, i no vax scendono in piazza contro il Green pass #greenpass - HuffPostItalia : No Vax in piazza contro il green pass, manifestazioni in 80 città - Mat87Vic : RT @Misurelli77: Roma,piazza del Popolo,la manifestazione(non autorizzata) contro il green-pass è guidata da Giuliano Castellino di Forza N… - PH7216 : RT @RadioSavana: Trieste, migliaia di cittadini in rivolta contro passaporto sanitario. Domani in ogni piazza d'Italia. La libertà non va c… -