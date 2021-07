Il malsano fascino per la morte e il coraggio di fare i conti con le colpe che abbiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 luglio 2021) di Sara Gandini (epidemiologa/biostatistica) ed Emilio Mordini (psicanalista) Una delle più brutte abitudini contratta dalla gente durante questa epidemia è stata quella di riferirsi allaad ogni piè sospinto e per le più svariate ragioni. Quante voltesentito invocare il “rispetto per i morti di Covid” come argomento per prevalere in una discussione? Oppure quante altre volte un interlocutore ha rivendicato l’aver perso qualche persona cara per rendere più credibili le sue teorie sulla malattia? Eppure, spesso accettiamo di buon grado questi argomenti speciosi senza domandarci cosa significhi “rispettare i morti” e da cosa nasca questo ...