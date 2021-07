Hai visto la sorella di Anna Tatangelo? Sono due gocce d’acqua (Di domenica 25 luglio 2021) Anna Tatangelo, classe 1987, è sempre stata molto restia a parlare della sua famiglia. La cantante di Sora ha in realtà tre fratelli ai quali appare molto legata, alcuni dei quali portano avanti la tradizione tramandata dal padre Dante: la produzione della tipica ciambella di Sorana. Sia Maurizio che Giuseppe, fratelli maggiori della Tatangelo, hanno infatti lavorato nel panificio di famiglia, anche se quest’ultimo ha recentemente deciso di mettersi in proprio e aprire un negozio di ciambelle. Chi però ha colpito gli utenti è Silvia Tatangelo, sorella maggiore del noto cantante, per la quale l’ex ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 25 luglio 2021), classe 1987, è sempre stata molto restia a parlare della sua famiglia. La cantante di Sora ha in realtà tre fratelli ai quali appare molto legata, alcuni dei quali portano avanti la tradizione tramandata dal padre Dante: la produzione della tipica ciambella di Sorana. Sia Maurizio che Giuseppe, fratelli maggiori della, hanno infatti lavorato nel panificio di famiglia, anche se quest’ultimo ha recentemente deciso di mettersi in proprio e aprire un negozio di ciambelle. Chi però ha colpito gli utenti è Silviamaggiore del noto cantante, per la quale l’ex ...

