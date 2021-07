Ginnastica artistica | le differenze tra maschile e femminile

(Di domenica 25 luglio 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo ha già debuttato lacon le donne. In questa puntata di 'Ti spiego i Giochi' passiamo in rassegna letra, in scena domani, e

Grande turno di qualifica per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021: la squadra ha staccato il pass per la finale, Vanessa Ferrari vola all'atto conclusivo al corpo libero col miglior punteggio, Martina Maggio e Alice D'Amato in finale. L'Italia disputerà la Finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale di ginnastica artistica femminile ha staccato il pass per l'atto conclusivo del team event grazie a una solida prestazione.