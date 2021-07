Francia-SudAfrica 4-3 | i transalpini si riscattano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 luglio 2021)4-3. Termina con questo pirotecnico risultato uno dei due match della seconda giornata del gruppo A dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Non è stato facile per iavere la meglio sui sudamericani, ma dopo la sconfitta contro il Messico, era obbligatorio ottenere i tre punti per mantenersi in corsa per la qualificazione. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Iripropongono il classico 4-2-3-1 con Bernardoni in porta, linea difensiva composta da Michelin, Kalulu, Nkunkou e Caci. A centrocampo, Savanier e Tousart. In avanti, Thauvin, Kolo Manie e Mbuku appoggiano l’unica punta ...