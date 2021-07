Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 24 luglio 2021

(Di domenica 25 luglio 2021)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1811 spettatori (13.79% di share); su Canale5 il film Benvenuti al Nord ha avuto 1679 spettatori (share 12.04%). Su Italia1 il film Jurassic Park ha ottenuto 832 spettatori (6.11%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha intrattenuto 782 spettatori (5.59%); su Rai3 il film Opera senza ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti Tv sabato 24 luglio 2021: The voice senior Olimpiadi Benvenuti al Nord dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 24 luglio 2021: The voice senior, Olimpiadi, Benvenuti al Nord, dati Auditel e share - RitaC70 : Ascolti tv di venerdì 23 luglio 2021: Top Dieci (15,.9%), Masantonio Sezione Scomparsi (6.2%) | Dati Auditel… - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 24 luglio 2021: Olimpiadi di Tokyo 2020, Top Dieci, Masantonio, tutti i dati Auditel e Share - alinatheduck_ : E dati gli ascolti bassissimi probabilmente niente seconda serie quindi ci attacchiamo così #masantonio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

tv: bene Rai 1 e Canale 5, in ripresa Una vita su Rete 4 Se The Voice Senior e Benvenuti al ... Di seguito tutti idella serata: Su Rai Uno The Voice Senior ha registrato 1.812.000 di ...Tv,DayTime Pomeriggio, 24 luglio RAI1 Linea Blu : 1.385.000 spettatori per il 10.5% di share. Dreams Road: 798.000 spettatori per il 7% di share. A sua immagine : 691.000 spettatori ...La serata televisiva del 24 luglio è stata vinta da The Voice Senior, trasmesso su Rai 1. Anche questa settimana il talent show dedicato ...Ascolti Tv sabato 24 luglio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...