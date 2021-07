41 contagi e due persone in terapia intensiva

(Di domenica 25 luglio 2021) Domenica in Friuli Venezia Giulia su 2.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovicon una percentuale di positività dell’1,37%. Sono inoltre 1.727 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,64%). L’88% deiodierni colpisconoal di sotto dei 49 anni. Non si registrano decessi; duesono ricoverate in, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rendendo noto che la settimana da 19 al 25 luglio si conclude con un incremento ...

... in questesettimane i decessi da Covid sono stati quasi tutti concentrati fra i non vaccinati. ... quella composta da persone ultraottantenni, ha visto crollare del 500% la propria quota di...L'88% deiodierni colpiscono persone al di sotto dei 49 anni. Non si registrano decessi;persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. Lo ...324 nuovi contagi, un morto, un paziente grave in più nell’Isola. Un solo ricoverato in più in area medica, ma ben 324 nuovi positivi in Sardegna e due ingressi in terapia intensiva, mentre un ...Domenica in Friuli Venezia Giulia su 2.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività ...