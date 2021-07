Vaccini: Salvini, “Nessuno deve essere obbligato” (Di sabato 24 luglio 2021) RIMINI – “Io ieri mi sono vaccinato, ma Nessuno deve essere obbligato a farlo”. Lo ha detto, nel corso di un incontro a Rimini, il segretario della Lega Matteo Salvini, riferendosi alla sua vaccinazione di ieri. “Stiamo lavorando perché in autunno tornino tutti a scuola in presenza, Nessuno escluso, perché non ci siano bambini di serie A o di serie B e genitori di serie A e di serie B”, ha aggiunto. “Dobbiamo lavorare per mettere in sicurezza chi rischia di più: anziani, coloro che hanno altre malattie senza complicare l’estate e rovinare la vita ad altri milioni di italiani. La ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) RIMINI – “Io ieri mi sono vaccinato, maa farlo”. Lo ha detto, nel corso di un incontro a Rimini, il segretario della Lega Matteo, riferendosi alla sua vaccinazione di ieri. “Stiamo lavorando perché in autunno tornino tutti a scuola in presenza,escluso, perché non ci siano bambini di serie A o di serie B e genitori di serie A e di serie B”, ha aggiunto. “Dobbiamo lavorare per mettere in sicurezza chi rischia di più: anziani, coloro che hanno altre malattie senza complicare l’estate e rovinare la vita ad altri milioni di italiani. La ...

