Ucciso in piazza: presidio per Musta, 'Adriatici assassino' (Di sabato 24 luglio 2021) Sono alcune centinaia, in gran parte di origini arabe, le persone che a Voghera stanno protestando per l'uccisione di Youns El Boussettaoui' il marocchino Ucciso martedì dall'assessore alla sicurezza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) Sono alcune centinaia, in gran parte di origini arabe, le persone che a Voghera stanno protestando per l'uccisione di Youns El Boussettaoui' il marocchinomartedì dall'assessore alla sicurezza ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore leghista di Voghera, Adriatici #ANSA - MediasetTgcom24 : Ucciso in piazza a Voghera, testimone: 'L'assessore ha preso la mira e ha sparato' #voghera… - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - Gvandercoelen : RT @AnsaLombardia: Ucciso in piazza: presidio per Musta, 'Adriatici assassino'. Protesta a Voghera: 'Vogliamo giustizia' | #ANSA https://t.… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore leghista di Voghera, Adriatici #ANSA -