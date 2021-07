Tutti i motivi per cui le donne che fanno sesso anale hanno più orgasmi (Di sabato 24 luglio 2021) Secondo un nuovo studio apparso su «The Journal of Sexuality», il 94% delle donne che hanno fatto sesso anale l’ultima volta che hanno avuto un rapporto sessuale hanno riferito di avere avuto un orgasmo durante il coito. Una percentuale straordinariamente alta, non c’è che dire. Ma perché le donne provano più piacere in questo modo? Parola all’esperta, senza tabù. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 luglio 2021) Secondo un nuovo studio apparso su «The Journal of Sexuality», il 94% delle donne che hanno fatto sesso anale l’ultima volta che hanno avuto un rapporto sessuale hanno riferito di avere avuto un orgasmo durante il coito. Una percentuale straordinariamente alta, non c’è che dire. Ma perché le donne provano più piacere in questo modo? Parola all’esperta, senza tabù.

Ruffino_Lorenzo : Ovviamente non è vero che il 98% dei posti letto è libero. I dati giornalieri si riferiscono solo ai pazienti posit… - borghi_claudio : @MaxLap7 @EnricoLetta Ma che pensate? Che il porto d'armi da difesa personale si rilasci a tutti, che basta chieder… - albeggiava52 : RT @AntonellaPezze: @fedelambert1 E pensare che in tutti questi anni ne ha dati di motivi seri per non votarlo..... boh - m_dazzi : @GiovanniToti @StaseraItalia Il vaccino NON IMMUNIZZA. Inoltre non siete in grado di vaccinare tutti per vari motiv… - Mestanaccount1 : RT @idealizzodal97: sono emozionata per mille motivi diversi in questo momento, ma sopratutto perché è come se avessero voluto che fossimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti motivi Umberto Curi, La morte del tempo ... commentano un quadro, l'icona di turno, associandolo a concetti, principi, idee, motivi, ... Le figure rappresentate sono tutti esseri deformi, smembrati, con sfondi tenebrosi e dettagli raccapriccianti;...

C'è il rischio di dover celebrare messe in clandestinità ... ma anche altri che hanno sempre partecipato a quella di Paolo VI ma che per mille motivi vogliono ...perché questo non avvenga essendo tanta la voglia di essere considerati alla stregua di tutti gli ...

PSG, Wijnaldum: "Tutti vogliono che Mbappé rimanga. E' uno dei motivi per cui sono venuto qui" TUTTO mercato WEB ... commentano un quadro, l'icona di turno, associandolo a concetti, principi, idee,, ... Le figure rappresentate sonoesseri deformi, smembrati, con sfondi tenebrosi e dettagli raccapriccianti;...... ma anche altri che hanno sempre partecipato a quella di Paolo VI ma che per millevogliono ...perché questo non avvenga essendo tanta la voglia di essere considerati alla stregua digli ...