Tottenham | ufficiale l’arrivo di Gollini | “Qui per vivere una stagione magica”

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM: UFFICIALE L'ARRIVO DI GOLLINI DALL'ATALANTA Operazione chiusa in prestito con diritto… - tvdellosport : ?? UFFICIALE Pierluigi #Gollini è un nuovo giocatore del #Tottenham. Il portiere arriva dall’#Atalanta al club in… - DiMarzio : #Gollini al #Tottenham, c'è l'annuncio - Fantacalciok : Tottenham, UFFICIALE Gollini: il comunicato del club inglese - infoitsport : UFFICIALE - Tottenham, dall'Atalanta arriva Gollini: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham ufficiale

'Ciao ragazzi, ciao tifosi del, sono felice di essere qui - sono le prime parole di Gollini da giocatore del- Non vedo l'ora di vedere lo stadio e spero che disputeremo una ...L'ex dirigente della Juventus è scatenato e si assicura per ildopo Romero un altro ormai ex Atalanta. Arriva l'annunciodell'acquisto di Pierluigi Gollini sui canali social degli ...(ANSA) - BERGAMO, 24 LUG - Col giocatore a disposizione del suo nuovo club a Londra da giovedì sera, l'Atalanta ha ufficializzato la cessione al Tottenham di Pierluigi Gollini a ...Gollini è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham: il comunicato del club inglese Inizia ufficialmente l’avventura di Pierluigi Gollini al Tottenham. Dopo le visite mediche sostenute in Italia, ...