Tibet: la visita di Xi dimostra quanto la Cina abbia in pugno la regione (Di sabato 24 luglio 2021) L’accoglienza per Xi Jinping in Tibet sembra esser stata una delle migliori cerimonie di una regione nei confronti di un’autorità suprema, ma questa è la versione raccontata dai media cinesi. Quella del presidente cinese è la prima visita istituzionale dopo 31 anni e dimostra come il Tibet sia sempre di più nella morsa della superpotenza. LINZHI, CHINA – JUNE 04: A photo of President Xi Jinping and Chairman Mao Zedong is seen in a Tibetan homestay in the Lulang town tourist village during a government organized visit for journalists on June 4, 2021 in Linzhi, Tibet ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 luglio 2021) L’accoglienza per Xi Jinping insembra esser stata una delle migliori cerimonie di unanei confronti di un’autorità suprema, ma questa è la versione raccontata dai media cinesi. Quella del presidente cinese è la primaistituzionale dopo 31 anni ecome ilsia sempre di più nella morsa della superpotenza. LINZHI, CHINA – JUNE 04: A photo of President Xi Jinping and Chairman Mao Zedong is seen in aan homestay in the Lulang town tourist village during a government organized visit for journalists on June 4, 2021 in Linzhi,...

Advertising

eziomauro : Xi Jinping in visita nel Tibet: è la prima volta da presidente cinese - n_piera : RT @OGiannino: Nella prima visita di un leader cinese in Tibet in oltre 30 anni, Xi Jinping ammonisce energicamente i tibetani 'a seguire e… - optoAnnoni : RT @OGiannino: Nella prima visita di un leader cinese in Tibet in oltre 30 anni, Xi Jinping ammonisce energicamente i tibetani 'a seguire e… - Zicutake : Xi Jinping in Tibet, Sisci: 'Visita per riaffermare appartenenza' - NicolaSabbion : RT @OGiannino: Nella prima visita di un leader cinese in Tibet in oltre 30 anni, Xi Jinping ammonisce energicamente i tibetani 'a seguire e… -