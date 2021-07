Scherma, Federica Isola ai quarti delle Olimpiadi! Sconfitta la quotata cinese Sheng Lin (Di sabato 24 luglio 2021) Ancora una vittoria per Federica Isola nel torneo di spada femminile. L’azzurra si sbarazza della quotata cinese Sheng Lin col punteggio di 15-9 e vola ai quarti di finale. Una sfida molto particolare nella quale, almeno per i primi due parziali, ha regnato l’equilibrio. L’azzurra nel finale è stata brava a prendere in mano la situazione e a piazzare il break vincente. Avvio di assalto decisamente complicato per l’italiana che non riesce a trovare la giusta misura. D’altro canto Sheng Lin è chirurgica e determinata. La conseguenza nei fatti è il 3-0 con il quale si chiude ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Ancora una vittoria pernel torneo di spada femminile. L’azzurra si sbarazza dellaLin col punteggio di 15-9 e vola aidi finale. Una sfida molto particolare nella quale, almeno per i primi due parziali, ha regnato l’equilibrio. L’azzurra nel finale è stata brava a prendere in mano la situazione e a piazzare il break vincente. Avvio di assalto decisamente complicato per l’italiana che non riesce a trovare la giusta misura. D’altro cantoLin è chirurgica e determinata. La conseguenza nei fatti è il 3-0 con il quale si chiude ...

Advertising

ASgrulletti : RT @Nerys__: ?? #Scherma #Tokyo2020 #spada femminile ???? Tutte e tre le nostre tre atlete, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarr… - Nerys__ : ?? #Scherma #Tokyo2020 #spada femminile ???? Tutte e tre le nostre tre atlete, Rossella Fiamingo, Federica Isola e… - OA_Sport : Buona la prima olimpica per Federica Isola, che ha superato la tunisina Besbes per 14-12. - sportface2016 : #Tokyo2020 #Scherma #Fencing #Spada femminile - Sedicesimi di finale Bravissima Federica #Isola, che vola in ot… - cryyfuckinbaby : comunque federica isola amica di una che veniva alle medie con me anche lei promessa della scherma magari un giorno… -