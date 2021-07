Riconoscimento facciale critico per il Samsung Galaxy S10 5G a luglio (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame questa mattina da prendere in esame, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 5G. In particolare, dopo aver analizzato la scorsa estate alcuni dettagli sull’arrivo della modalità notturna, come forse ricorderete tramite il nostro approfondimento, stamane è possibile concentrarsi su un bug a quanto pare molto diffuso. Tutto ruota attorno al mancato Riconoscimento facciale, che risulta critico e non funzionante per tante persone da un po’ di tempo a questa parte. Situazione sul Riconoscimento facciale per il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame questa mattina da prendere in esame, per quanto riguarda ilS10 5G. In particolare, dopo aver analizzato la scorsa estate alcuni dettagli sull’arrivo della modalità notturna, come forse ricorderete tramite il nostro approfondimento, stamane è possibile concentrarsi su un bug a quanto pare molto diffuso. Tutto ruota attorno al mancato, che risultae non funzionante per tante persone da un po’ di tempo a questa parte. Situazione sulper il ...

