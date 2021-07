Rc auto, i premi scendono: nuova riforma in vista? Le ultime (Di sabato 24 luglio 2021) Molto presto potrebbero esserci importanti novità per quanto concerne la rc auto. Negli ultimi anni si è registrato un abbassamento del prezzo e quindi presto potrebbe essere necessaria una riforma. Tutti noi abbiamo a che fare con la rc auto. Una polizza obbligatoria che ci consente di utilizzare la nostra vettura rispettando la legge. Negli ultimi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 luglio 2021) Molto presto potrebbero esserci importanti novità per quanto concerne la rc. Negli ultimi anni si è registrato un abbassamento del prezzo e quindi presto potrebbe essere necessaria una. Tutti noi abbiamo a che fare con la rc. Una polizza obbligatoria che ci consente di utilizzare la nostra vettura rispettando la legge. Negli ultimi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

KarmaEGesso : @Monfortino1 Certo. Però prima fatti rimborsare i premi di polizza RC auto per gli anni in cui non hai fatto incide… - sinfantino : Italia Paese dove sono calati di più i sinistri RC Auto in Europa, ma anche tra i Paesi dove sono calati di più anc… - Segugio_it : Secondo l’Osservatorio di - Segugio_it : A giugno 2021 i premi #RCAuto e #Moto segnano un leggero rialzo ?? ?? Scopri l'andamento dei prezzi sulla nostra news?? - KingEric_VII : @ben_thewanderer @eclipsedlunatic Ma quindi se l'auto dietro è superiore non combatti nemmeno? Lasci la porta liber… -