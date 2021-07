Pedofilo arrestato in Sicilia: il mostro obbligava bambini a prostituirsi, e non solo (Di sabato 24 luglio 2021) Un giovane di 27 anni, Orazio Giuseppe Battaglia, è stato arrestato a Catania dai carabinieri con l’accusa di abusi seriali e violenza su minori. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Catania per i reati di pedopornografia, prostituzione minorile, concussione e atti persecutori con le aggravanti della difesa del minorato e gravi ragioni. L’indagine, coordinata dalla Procura Etna e condotta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catania, prende spunto dalla denuncia di una sedicenne, che nell’agosto 2017 aveva raccontato di essere stata contattata tramite i social dal sospettato e di essere stato vittima di abusi sessuali da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 luglio 2021) Un giovane di 27 anni, Orazio Giuseppe Battaglia, è statoa Catania dai carabinieri con l’accusa di abusi seriali e violenza su minori. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Catania per i reati di pedopornografia, prostituzione minorile, concussione e atti persecutori con le aggravanti della difesa del minorato e gravi ragioni. L’indagine, coordinata dalla Procura Etna e condotta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catania, prende spunto dalla denuncia di una sedicenne, che nell’agosto 2017 aveva raccontato di essere stata contattata tramite i social dal sospettato e di essere stato vittima di abusi sessuali da ...

