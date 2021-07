Olimpiadi, 'contatto' con positivo: 6 atleti azzurri in quarantena (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Sei atleti azzurri di pugilato, tuffi e skateboard sono in quarantena al villaggio di Tokyo 2020 . "A seguito dell'accertata positivita' al Covid - 19 di un giornalista italiano, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Seidi pugilato, tuffi e skateboard sono inal villaggio di Tokyo 2020 . "A seguito dell'accertata positivita' al Covid - 19 di un giornalista italiano, ...

