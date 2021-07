No vax in piazza, chi c’è dietro la protesta anti-green pass e cosa succede (Di sabato 24 luglio 2021) Le prove generali ci sono state il giorno stesso della conferenza stampa di Mario Draghi sul green pass. Mentre il premier definiva “libertà di morire” la libertà, da più parti invocata, di non vaccinarsi, 3mila no vax scendevano in pazza a Torino (qui cosa ha detto di preciso giovedì l’inquilino di Palazzo Chigi). Per gli organizzatori piemontesi, che hanno rilanciato con una nuova manifestazione il 18 settembre, a ingrossare le fila del presidio sarebbero invece stati 5mila partecipanti. Nel frattempo i no vax scendono in piazza un po’ ovunque: da Napoli a Bolzano, da Roma a Milano e poi Aosta, Ragusa e ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 luglio 2021) Le prove generali ci sono state il giorno stesso della conferenza stampa di Mario Draghi sul. Mentre il premier definiva “libertà di morire” la libertà, da più parti invocata, di non vaccinarsi, 3mila no vax scendevano in pazza a Torino (quiha detto di preciso giovedì l’inquilino di Palazzo Chigi). Per gli organizzatori piemontesi, che hanno rilanciato con una nuova manifestazione il 18 settembre, a ingrossare le fila del presidio sarebbero invece stati 5mila partecip. Nel frattempo i no vax scendono inun po’ ovunque: da Napoli a Bolzano, da Roma a Milano e poi Aosta, Ragusa e ...

Advertising

repubblica : In piazza a Torino per dire no al Green pass dopo il via libera del governo: 'Ma non chiamateci No Vax' - La7tv : #inonda La stoccata del leader di Italia Viva Matteo #Renzi ai no vax che torneranno in piazza: 'Domani è il No Cer… - donjuandarapper : @HuffPostItalia No Vax un cazzo. Il 99.9% delle persone in piazza sono pro vax tradizionali ma contro una speriment… - Italia_Notizie : Australia, negazionisti e no-vax in piazza: manifestazioni in tutto il paese contro lockdown e misure anti-Covid - Claudio82476468 : RT @POPOLOdiTWlTTER: No Vax in piazza contro il green pass, manifestazioni in 80 città -