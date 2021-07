Meteo, atteso un weekend rovente: previsioni e temperature (Di sabato 24 luglio 2021) Il Meteo per quest’ultimo weekend di luglio si prospetta rovente: le previsioni e le temperature per la giornata odierna nel dettaglio. I consigli del Governo Italiano alla popolazioen (via Pixabay)Il weekend che inizia oggi si prospetta davvero rovente. La giornata odierna sarà relativamente più tranquilla, con ben due regioni per le quali la Protezione Civile ha dovuto diramare l’allerta Meteo. Domani, però, le temperature saliranno e si vivranno 24 ore molto calde. Per conoscere nel dettaglio i valori registrati dalle colonnine di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 luglio 2021) Ilper quest’ultimodi luglio si prospetta: lee leper la giornata odierna nel dettaglio. I consigli del Governo Italiano alla popolazioen (via Pixabay)Ilche inizia oggi si prospetta davvero. La giornata odierna sarà relativamente più tranquilla, con ben due regioni per le quali la Protezione Civile ha dovuto diramare l’allerta. Domani, però, lesaliranno e si vivranno 24 ore molto calde. Per conoscere nel dettaglio i valori registrati dalle colonnine di ...

Advertising

meteo_calabria : #METEO #WEEKEND #CALABRIA: tutti i #dettagli sul tempo atteso per le giornate di #Sabato 24 e #Domenica 25 #Luglio… - ilgoriziano : #Meteo, weekend segnato dal caldo sul #Goriziano, atteso Scirocco sulla costa. #ilgoriziano - CentroMeteoITA : #METEO - Ultimi #TEMPORALI per OGGI in #ITALIA, atteso miglioramento nelle PROSSIME ORE, i dettagli - meteo_calabria : #METEO #WEEKEND #CALABRIA: tutti i #dettagli sul tempo atteso per le giornate di #Sabato 17 e #Domenica 18 #Luglio… - FLAFestival : A causa dell'allerta meteo e del maltempo atteso nelle prossime ore sull'Abruzzo, l’incontro con il saggista e teol… -