La nipote di Lady Diana Kitty Spencer si sposa a Roma: tutte le indiscrezioni sull’evento top secret (Di sabato 24 luglio 2021) Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles si sposa a Roma. L’evento, blindatissimo e top secret, dovrebbe svolgersi questa sera nell’affascinante cornice di Villa Aldobrandini a Frascati. Una scelta non a caso, secondo il Corriere della Sera, visto che la città è gemellata con Windsor e il legame tra i principi Aldobrandini e gli Spencer è di vecchia data. La 30enne Kitty Spencer sposerà l’imprenditore sudafricano Michael Lewis, di 31 anni più grande di lei e divorziato con tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)di, figlia del fratello Charles si. L’evento, blindatissimo e top, dovrebbe svolgersi questa sera nell’affascinante cornice di Villa Aldobrandini a Frascati. Una scelta non a caso, secondo il Corriere della Sera, visto che la città è gemellata con Windsor e il legame tra i principi Aldobrandini e gliè di vecchia data. La 30ennesposerà l’imprenditore sudafricano Michael Lewis, di 31 anni più grande di lei e divorziato con tre ...

