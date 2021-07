Golf | PGA Tour 2021 | Adam Hadwin e Ryan Armour guidano il 3M Open al termine del secondo round

(Di sabato 24 luglio 2021) Iisti del PGAnon impegnati in quel di Tokyo si stanno dando battaglia nel 3M(montepremi 6,6 milioni di dollari). Sul percorso par 71 del TPC Twin Cities di Blaine (Minnesota, Stati Uniti) aldei primi duetroviamo al comando la coppia composta dal canadesee dallo statunitense. I nordamericanicon lo score di -10 (132 colpi) dopo un nuovo giro chiuso con il medesimo punteggio, ovvero -6. I due battistrada vantano una lunghezza di margine sul venezuelano ...

I golfisti del PGA Tour non impegnati in quel di Tokyo si stanno dando battaglia nel 3M Open (montepremi 6,6 milioni di dollari). Sul percorso par 71 del TPC Twin Cities di Blaine (Minnesota, Stati Un ...A una sola settimana dal torneo olimpico che prenderà parte a Tokyo, la stagione del PGA Tour prosegue senza sosta con la prima giornata del 3M Open 2021 andata in scena al TPC Twin Cities di Blaine, ...