Gkn, in migliaia al corteo per gli operai licenziati per mail. Re David (Fiom): “Non è uno sciopero ma una vertenza simbolo” (Di sabato 24 luglio 2021) Circa 2.000 persone più i passanti secondo la Questura, oltre 7mila secondo le stime degli operai. Tanti hanno sfilato sabato mattina per continuare a tenere alta l’attenzione sulla vertenza Gkn di Campi Bisenzio in provincia di Firenze e sui suoi circa 500 dipendenti (422 della Gkn, 80 delle ditte in appalto) licenziati con una mail dalla proprietà Melrose. Un lungo corteo, con in testa lo striscione “Insorgiamo”, è partito alle 9.30 del mattino dallo stabilimento e si è snodato nelle zone adiacenti la fabbrica e lungo il vicino viale, arteria che collega l’area con la vicina Prato, bloccando il traffico. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Circa 2.000 persone più i passanti secondo la Questura, oltre 7mila secondo le stime degli. Tanti hanno sfilato sabato mattina per continuare a tenere alta l’attenzione sullaGkn di Campi Bisenzio in provincia di Firenze e sui suoi circa 500 dipendenti (422 della Gkn, 80 delle ditte in appalto)con unadalla proprietà Melrose. Un lungo, con in testa lo striscione “Insorgiamo”, è partito alle 9.30 del mattino dallo stabilimento e si è snodato nelle zone adiacenti la fabbrica e lungo il vicino viale, arteria che collega l’area con la vicina Prato, bloccando il traffico. ...

