Giallo Quirinale | tutti gli onorevoli ammoniti da Mattarella

(Di sabato 24 luglio 2021) Fra gli sport della politica italiana questo è uno dei preferiti: mettere insieme capre e cavoli, infilare fra le maglie dei disegni di legge una sfilza di emendamenti che con quella legge non c’entrano nulla. Quella dei “decreti omnibus” è una disciplina antica, consumata, che nella storia repubblicana ha visto emergere campioni olimpionici. A volte con picchi di fantasia. Fra i più recenti, l’indimenticabile garanzia statale da 97 milioni di euro per il torneo di golf “Ryder Cup 2022” inserita dal governo Gentiloni nel decreto salva-banche del 2017. Succede a volte però che chi deve promulgare quei decreti, il presidente della Repubblica, si risenta un po’ a dover mettere la firma sul ...

... avrebbe detto De Gregori : lo squillo incessante dei telefoni delha scandito la ... Il 'cartellino' a Governo e Parlamento L'atto ufficiale del Capo dello Stato è presto detto. ...Altolà dal. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno il presidente del Consiglio Sergio Mattarella ... A far scattare il cartellinodel Colle i 393 emendamenti aggiuntivi rispetto ai ...Ultimatum del Colle al governo e ai partiti: l'emergenza non dura all'infinito, basta con la decretazione d'urgenza come metodo. Allarme Dl Sostegni: troppi emendamenti che non c'entrano niente. Carte ...Questa giornata di compleanno rappresenta anche un bilancio di ciò che ha vissuto al Quirinale ora che si avvia a concludere l'esperienza ...