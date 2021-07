Diletta Leotta e Can Yaman in un famoso programma di canale 5? La richiesta (Di sabato 24 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia più schiva degli ultimi tempi, molti scatti sulle riviste e sui rispettivi profili social ma nessuna apparizione in tv: nel loro futuro prossimo, però, pare esserci in arrivo un programma tv su canale 5! Scopriamo di cosa si tratta. Leggi anche: Diletta Leotta e Can Yaman: matrimonio ad… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 luglio 2021)e Cansono la coppia più schiva degli ultimi tempi, molti scatti sulle riviste e sui rispettivi profili social ma nessuna apparizione in tv: nel loro futuro prossimo, però, pare esserci in arrivo untv su5! Scopriamo di cosa si tratta. Leggi anche:e Can: matrimonio ad… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - FedeCarbs : Rossella Fiamingo: - yacht con Diletta Leotta. + allenamento. #Tokyo2020 #giochiolimpici - MariaGr67429100 : - infoitcultura : Diletta Leotta: «Nel mio mestiere conta anche l'estetica, e ci tengo, ma dietro l'involucro c'è tanto studio» - ilN… - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta separati in vacanza: l’attore sarebbe in Puglia -