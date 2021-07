Dalla Russia: «Milan a un passo dal talento del Rubin Kazan» (Di sabato 24 luglio 2021) Il Milan sarebbe vicino alla firma di Khvicha Kvaratskhelia il centrocampista di 20 anni che gioca per Rubin Kazan Secondo quanto riferito Dalla stampa russa, il Milan sarebbe vicino alla firma di Khvicha Kvaratskhelia il centrocampista di 20 anni che gioca per Rubin Kazan in Russia. Georgiano classe 2001, Kvaratskhelia ha disputato 23 presenze realizzando 3 gol e 8 assist nell’ultima annata del campionato russo. La sua valutazione, secondo transfermarkt, sarebbe di 18 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Ilsarebbe vicino alla firma di Khvicha Kvaratskhelia il centrocampista di 20 anni che gioca perSecondo quanto riferitostampa russa, ilsarebbe vicino alla firma di Khvicha Kvaratskhelia il centrocampista di 20 anni che gioca perin. Georgiano classe 2001, Kvaratskhelia ha disputato 23 presenze realizzando 3 gol e 8 assist nell’ultima annata del campionato russo. La sua valutazione, secondo transfermarkt, sarebbe di 18 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

